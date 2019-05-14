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14.05.19 18:08

Поисковые группы "Эвакуация-200" за 5 лет вывезли с Донбасса 1736 тел погибших военных

За весь период АТО и ООС пропавшими без вести числились 525 военнослужащих. Сейчас пропавшим без вести считается 71 военнослужащий.

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Такие данные обнародовал на брифинге начальник управления Гражданско-военного сотрудничества (ГВС) Вооруженных сил Украины полковник Алексей Ноздрачев, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"С 2014 года в рамках реализации гуманитарного проекта "Эвакуация 200" поисковыми группами вывезено из района боевых действий 1736 тел, 865 транспортированы в места окончательного захоронения и переданы родственникам погибших", - сообщил Ноздрачев.

Он отметил, что за весь период АТО и операции Объединенных сил в ВСУ числилось 525 без вести пропавших. На сегодняшний день в ВСУ остается 71 военнослужащий, который считается без вести пропавшим. В то же время, Ноздрачев отметил, что уже есть 28 положительных результатов ДНК, "что дает нам возможность уменьшить количество защитников, которые считаются без вести пропавшими".

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Он напомнил, что гуманитарный проект "Эвакуация 200" в сентябре 2019 года отметит пятую годовщину, и добавил, что работа ВСУ по поиску пропавших без вести, эвакуации тел погибших и транспортировке к месту захоронения продолжается на постоянной основе. Отдел ГВС, координирующий указанный проект, способствует следственным органам, сотрудничает с органами государственной власти, в частности, учреждениями судебной экспертизы Минздрава, Нацполицией, Красным Крестом.

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