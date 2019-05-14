Правительство будет эффективно работать с новым президентом, - Климпуш-Цинцадзе

Об этом в Брюсселе заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы в правительстве будет эффективно работать с новым президентом, чтобы гарантировать, что будет конструктивная передача власти и конструктивное продолжение повестки дня реформ, которая есть у Украины", – сказала Климпуш-Цинцадзе.

Говоря об ожиданиях от новоизбранного президента, вице-премьер констатировала, что у нее к нему "есть только один запрос: чтобы не были скомпрометированы европейская и евроатлантическая интеграция", за которую украинцы "заплатили очень высокую цену".

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Она напомнила, что европейская и евроатлантическая интеграция отражены в Конституции Украины, гарантом которой и является президент страны. "Я думаю, что это будет достаточной законодательной базой для реформ, которые мы начали. Это – запрос, это – ожидания, которые, как я думаю, поддерживает и общество", – подчеркнула Климпуш-Цинцадзе.