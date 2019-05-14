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14.05.19 18:26

Один украинский воин погиб, двое получили ранения в результате вражеских обстрелов в зоне Операции Объединенных сил, - пресс-центр

С начала суток враг пять раз нарушил режим прекращения огня. Вооруженные формирования РФ вели огонь из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибров 120 и 82 мм, крупнокалиберных пулеметов и снайперского оружия.

потери

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Операции Объединенных сил, в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" враг стрелял из артиллерийских систем калибра 122 мм (вблизи Лебединского) и минометов калибра 120 мм (вблизи Лебединского и Водяного).

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" оккупанты открывали огонь из минометов калибра 82 мм (около Шумов), из ручных противотанковых гранатометов (неподалеку Майорска), из крупнокалиберных пулеметов и снайперского оружия (вблизи Новозвановки).

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"Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, двое получили ранения. На вражеские провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются. Ситуация в районе проведения Операции Объединенных сил остается контролируемой", - говорится в сообщении.

Один украинский воин погиб, двое получили ранения в результате вражеских обстрелов в зоне Операции Объединенных сил, - пресс-центр 01

Напомним, 13 мая враг 9 раз обстрелял позиции ВСУ, потерь нет, уничтожен один и ранены двое террористов.

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