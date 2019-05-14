На Украину приходится более 70% всех случаев заражения корью в Европе, - ВОЗ

Об этом заявили во Всемирной организации здравоохранения, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр новостей ООН.

Только за первые два месяца 2019 году в 42 странах Европы ВОЗ зафиксировала 34 300 случаев кори.

13 человек, которые болели этой болезнью умерли от осложнений. Все погибшие из трех стран – Албании, Румынии и Украины.

Для помощи странам, которые больше всего страдают от кори, ВОЗ создает специальный оперативный центр. В рамках нового механизма организация будет помогать странам увеличивать уровень иммунизации и сдерживать распространение болезни.

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В целом, за последние 14 месяцев в 47 странах из 53 европейского региона зафиксировали более 100 000 случаев заражения корью и более 90 случаев смерти от осложнений после этой болезни.

Дорит Нитзан, представитель Европейского регионального бюро ВОЗ говорит, что различные подразделения ВОЗ активизировали свои усилия, чтобы ликвидировать вспышки кори. Однако этого мало, и нужны усилия всего международного сообщества.

В ВОЗ надеются, что оперативный центр по оказанию помощи наиболее пострадавшим странам позволит повысить уровень осведомленности о способах передачи и защиты от кори и укрепит системы здравоохранения европейских стран.

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