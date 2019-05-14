Генпрокурор Луценко провел двухчасовую встречу с новоизбранный президентом Зеленским, - Bihus.Інфо

Как передает Цензор.НЕТ, информацию об этой встрече редакции Bihus.info подтвердила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

"Официальная встреча по приглашению новоизбранного Президента с генпрокурором", - заявила Сарган.

Встреча, которая проходила в офисе Зеленского и "Квартала 95" в Киеве на Белорусской, продолжалась два часа и касалась якобы работы правоохранительных органов, в том числе - Генпрокуратуры.

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Интересно, что уже в понедельник, 13 мая пресс-служба Окружного административного суда Киева заявила, что Генпрокуратура начала досудебное расследование по факту возможного вмешательства в деятельность судей высшими должностными лицами государства по решению о незаконности национализации "Приватбанка".

В частности, судьи просили начать досудебное расследование в отношении действующего Президента Петра Порошенко, министра юстиции Павла Петренко и председателя Нацбанка Якова Смолия.

Судьям не понравилось, как чиновники комментировали судейское решение о незаконности национализации ПриватБанка на заседании СНБО 18 апреля. Судьи считают это угрозой судебной системе.

При этом признание незаконным решения о национализации банка - на руку олигарху Игорю Коломойскому, который не скрывает своего желания вернуть контроль над банком.

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее во время предвыборной гонки супруга Генпрокурора, представитель президент в Раде Ирина Луценко заявила, что кандидат в президенты Украины актер Владимир Зеленский имеет бизнес в РФ и является российским пропагандистом.