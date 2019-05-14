В 2021 году украинцы будут зарабатывать в среднем по 620 долларов, - Гройсман

Об этом глава правительства Владимир Гройсман заявил во время подписания нового трехстороннего Генерального соглашения с профсоюзами и работодателями, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Правительственный портал".

"Одна из важнейших задач правительства – рост национальной экономики. Рост экономики позволит дать новое качество жизни людей из-за увеличения их доходов. Наше правительство уже создало механизмы, которые позволили увеличить минимальную зарплату в 3 раза за последние 3 года, среднюю – в 2 раза", - сказал Гройсман.

Премьер считает, что достичь средней зарплаты в 620 долларов к 2021 году вполне реально.

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"У правительства есть четкий ориентир по средней зарплаты в Украине на 2021 год. В долларовом эквиваленте это 620 долларов – абсолютно реальный показатель, который поможет увеличить мотивацию украинцев работать на собственную экономику", – отметил глава правительства.

Отдельно Владимир Гройсман отметил развитие среднего класса в Украине.

"Для меня важно, чтобы в Украине был развит средний класс, к которому должны принадлежать украинский учитель, врач, рабочий. В последующие годы будем делать все, чтобы выполнить эту задачу", – пообещал премьер-министр.

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