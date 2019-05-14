Филарет призывает Епифания "ничего не делать внутри церкви" без его согласия

Соответствующее обращение Филарета есть в распоряжении Радіо Свобода, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, сегодня в Украинской православной церкви происходит "разделение, двоевластие, которое может привести к печальным последствиям". Он обвинил Епифания в отказе от договоренностей, достигнутых во время объединительного собора 15 декабря.
"Для того, чтобы исправить положение, а его можно исправить, надо выполнять те договоренности, которые были достигнуты перед собором в присутствии президента [Петра] Порошенко и с архиереями. А это значит, что предстоятель несет ответственность за внешнее представительство УПЦ, а патриарх отвечает за внутреннюю церковную жизнь в Украине, но в сотрудничестве с предстоятелем. Предстоятель ничего не делает внутри церкви без согласия патриарха. Патриарх председательствует на заседаниях Священного Синода и на сборах УПЦ ради сохранения единства, ее рост и утверждения", - говорится в заявлении Филарета.
Он добавил, что Киевский патриархат не нужно восстанавливать, поскольку он "был, есть и будет".
"Киевский патриархат не надо восстанавливать, потому что он был, есть и будет. Патриарх Филарет остается действующим иерархом. Он имеет свою епархию - город Киев, постоянный член Священного Синода. А раз есть действующий патриарх, то есть и Киевский патриархат. УПЦ Киевского патриархата остается зарегистрированной в государственных органах. В частности, зарегистрирована Киевская патриархия. Это означает, что юридически Киевский патриархат продолжает существовать", - говорится в обращении.
В своем заявлении Филарет добавляет, что отказ от Киевского патриархата был требованием Вселенского патриархата для того, чтобы провести объединительный собор украинских православных церквей и получить Томос об автокефалии.
"Почему Вселенский патриарх требовал отказа от статуса патриархата? Потому что Украинская православная церковь в статусе патриархата не может быть в составе Константинопольского патриархата. А надо было, чтобы УПЦ теоретически стала частью Константинопольского патриархата. Что мы должны были делать? Отказаться от теоретического входа в Константинопольский патриархат? Тогда вселенский патриарх не имеет канонического права предоставлять не части церкви Томос. Для получения Томоса надо сначала стать Киевской митрополией в составе Константинопольского патриархата", - говорится в обращении.
Филарет отметил, что по этой причине вселенский патриарх просил и ставил условие, чтобы "я не выдвигал свою кандидатуру на пост предстоятеля, а митрополит Эммануил - председатель собора, чтобы я не надевал патриаршего куколя на соборе".
"Поэтому наш отказ от статуса патриархата был чисто ситуативным. Отменить решение о создании Киевского патриархата может только Поместный собор этой церкви, который создал Киевский патриархат. Такого собора не было. Значит, Киевский патриархат остается, он продолжает действовать, тем более, что он зарегистрирован в государственных органах", - говорится в заявлении патриарха.
"Нам могут возразить, что отказ от статуса патриархата был на Поместном соборе в святой Софии 15 декабря 2018 года. Да! На Поместном соборе, но этот собор был не Украинской автокефальной церкви, а собор Киевской митрополии в составе Константинопольского патриархата", - добавляет Филарет.
Он отметил, что действующий президент Петр Порошенко сыграл большую роль в получении Томоса. "Но сейчас Порошенко отступил от обещанных договоренностей и фактически дал согласие на ликвидацию Киевского патриархата", - говорится в обращении Филарета.
Он также отверг обвинения в властолюбии и авторитарности. "Если бы я служил церкви ради власти, то я мог бы стать московским патриархом. Но молился Богу, чтобы на мне свершилось его воля, и я не стал московским патриархом", - отметил Филарет.
Напомним, 9 мая почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет заявил, что Украинская православная церковь Киевского патриархата еще существует. Министерство культуры заявило, что УПЦ КП прекратила существование.
12 мая Филарет допустил отделение от ПЦУ Киевского патриархата и подчеркнул, что уполномочен созвать церковный собор.
14 мая Епифаний заявил, что раскола в Украинской православной церкви нет и не будет. Он отметил, что ПЦУ "уважает святейшего патриарха Филарета, но не поддерживает мыслей, которые он выразил в последние дни".