Зеленский провел встречу с банкирами: говорили о сотрудничестве с МВФ и независимости НБУ

Об этом сообщили в пресс-службе Зеленского, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"14 мая новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский встретился с руководителями ведущих иностранных банков в Украине (FLIFI): Raiffaisen Bank Aval, Pravex Bank - Intesa Sanpaolo, Ukrsibbank - BNP Paribas, Credit Agricole, City Group, SEB, Piraeus, Credit West Bank, ProCredit Bank, Alfa Bank, Deutsche Bank, а также с представителями Независимой ассоциации банков Украины", – говорится в сообщении.

Отмечается, что на встрече присутствовали и представители команды Зеленского – Айварас Абромавичюс, Александр Данилюк, Андрей Богдан, Иван Баканов, Виктория Страхова.

На встрече Зеленский заверил, что как Президент будет гарантом каждому крупному инвестору, который придет в Украину.

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"Новоизбранный глава государства также подчеркнул, что считает приоритетным обеспечение макроэкономической стабильности через независимость НБУ, сотрудничество с МВФ и соблюдение взвешенной политики в сфере публичных финансов", – добавили в пресс-службе.

Также Зеленский поддержал мнение банковского сообщества, что краеугольным камнем для обеспечения экономического роста и привлечения иностранных инвестиций является судебная реформа и обеспечение защиты прав инвесторов и кредиторов. Он отметил также необходимость обеспечить прозрачные и равные правила игры и для частных, и для государственных банков. Кроме того, он поддержал реформу корпоративного управления в государственных банках, которая устранила бы политическое влияние на них.

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Руководители банков со своей стороны заверили вновь избранного президента Украины в поддержке и готовности сотрудничать.

Председатель Форума ведущих международных финансовых учреждений (FLIFI) Тарас Кириченко отметил, что банкиры ожидают от Президента поддержки и неизменности реформ, начатых НБУ, реформы судебной системы и поиска точек экономического роста.

"В текущей ситуации чрезвычайно важно, чтобы банки больше кредитовали реальный сектор экономики, чтобы кредиты были более доступными для ответственных заемщиков и домохозяйств. Для этого необходимо полностью реализовать судебную реформу и предоставить максимальную защиту инвесторам и кредиторам украинской экономики", – отметил Кириченко.

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Кроме этого, Зеленский выразил надежду на уменьшение ставок по банковским кредитам и для корпоративного бизнеса, и для домохозяйств, что будет способствовать развитию экономики.

"Уменьшение ставок по кредитам станет толчком к экономическому росту. Так как сейчас люди напуганы и не доверяют банкам", – отметил новоизбранный президент Украины.