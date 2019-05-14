У "Народного фронта" будет стопроцентный ребрендинг перед выборами, - Логвинский

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Логвинский заявил в эфире Громадського ТВ.

"Народный Фронт" вообще как "Народный Фронт" больше не будет существовать на следующих выборах. Будет стопроцентный ребрендинг, я думаю, что изменятся игроки. Думаю, что будет объединение с другими политическими силами и мы увидим определенный блок или объединение, которые могут быть представлены на следующих парламентских выборах", - сказал депутат.

На вопрос ведущего, кто должен стать лидером этого будущего объединения, Логвинский ответил:

"Я уверен, что лидеры "Народного Фронта", они так же будут поддерживать (новый формат, ред.) ... Сейчас, насколько я слышал, идут переговоры с премьер-министром господином Гройсманом, частью "Блока Петра Порошенко" , возможно ... Может, даже с Юлией Тимошенко идут какие-то разговоры".

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