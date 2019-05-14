Фракция БПП будет определяться, какую дату инаугурации поддержать, после представления всех постановлений, - Герасимов

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил председатель фракции БПП Артур Герасимов, информирует Цензор.НЕТ.

"Сейчас каждый час регистрируются новые постановления. Уже там и 18-е, и 28-е, и 20-е... Сейчас, когда они все будут "на столе", после этого будет решение комитета и заседания фракции. Как только будет заседание, я первый из него выйду и всем расскажу, за что мы будем голосовать. Это будет не один проект постановления", - сказал он.

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Отвечая на вопрос, может ли БПП поддержать коллег по коалиции фракцию "Народный фронт", предложивших поддержать дату 28 мая, Герасимов заявил, что "по этому поводу должно состояться заседание фракции".

"У нас заседания фракции не было на эту тему. Мы будем принимать решение, как голосовать", - добавил он.

Напомним, комитет по вопросам регламента и организации работы Верховной Рады ожидает в среду, 15 мая, получить все внесенные постановлением об инаугурации. Однако постановления о дате инаугурации Владимира Зеленского могут вносить в парламент до 17 мая.