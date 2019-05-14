Шевчук назвал свою отставку с поста главы Конституционного суда "переворотом Порошенко"

Об этом Станислав Шевчук написал в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня состоялся антиконституционный переворот в Конституционном Суде Украины и захват государственной власти со стороны лиц, занимавших должности судей Конституционного Суда Украины. Судьи главного конституционного органа государства, которые присягали народу Украины, сами совершили тяжкое уголовное преступление, связанное со свержением конституционного строя", – утверждает Шевчук.

По его мнению, были нарушены Конституция Украины, Закон Украины "О Конституционном Суде" и Регламент Конституционного Суда Украины.

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"Безусловно, что за этим преступлением стоит главный выгодоприобретатель Порошенко, который прилагает все усилия для удержания власти путем сохранения контроля над главными государственными учреждениями", – написал Шевчук.

Он обещает завтра же обратиться в правоохранительные органы и в суд.

"Призываю всех ответственных и неравнодушных граждан Украины объединиться для защиты нашего выбора, новоизбранного Президента и Конституции", – завершил Шевчук свой текст.

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, сегодня судьи Конституционного суда проголосовали за отстранение Станислава Шевчука. Новым главой Конституционного суда была избрана Наталья Шаптала.