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14.05.19 21:32

Украинский воин Антон Безверхний погиб на Донбассе 14 мая. ФОТО

14 мая, в 12.00 в районе проведения операции Объединенных сил погиб Антон Викторович Безверхний (позывной Питбуль), 25-летний военнослужащий 54-й отдельной механизированной бригады Вооруженных Сил Украины, родом из Харькова.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщает издание "Диалог.UA"

"Опять Су-а-война оборвала струну такого молоденькой жизни ....
Антон Викторович Безверхий Позывной "Питбуль" .....
Еще один Сокол взмыл в небо ... !!
СЕГОДНЯ ОНИ встретились ....

В 2:42 ночи, он написал свой последний пост в фейсбуке, а сегодня его не стало .. Украина потеряла Героя на передовой.

Печальные новости с востока Украины. Сегодня, 14 мая, на передовой погиб украинский военный

ТВОЙ ПОСТ ... Дважды не умирают.
Дважды НЕ убьют !!! Погибнуть в Бою - ЧЕСТЬ !!!
Спи спокойно ВОИН !!!! Теперь ты в Азгард ...
Друг .... Вечная БОЛЬ и Незабываемая Память
Герой Украины - Слава! ", - говорится в сообщении.

О дате и месте прощания будет сообщено дополнительно.

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Украинский воин Антон Безверхний погиб на Донбассе 14 мая 01

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