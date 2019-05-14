Украинский воин Антон Безверхний погиб на Донбассе 14 мая. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщает издание "Диалог.UA"
"Опять Су-а-война оборвала струну такого молоденькой жизни ....
Антон Викторович Безверхий Позывной "Питбуль" .....
Еще один Сокол взмыл в небо ... !!
СЕГОДНЯ ОНИ встретились ....
В 2:42 ночи, он написал свой последний пост в фейсбуке, а сегодня его не стало .. Украина потеряла Героя на передовой.
Печальные новости с востока Украины. Сегодня, 14 мая, на передовой погиб украинский военный
ТВОЙ ПОСТ ... Дважды не умирают.
Дважды НЕ убьют !!! Погибнуть в Бою - ЧЕСТЬ !!!
Спи спокойно ВОИН !!!! Теперь ты в Азгард ...
Друг .... Вечная БОЛЬ и Незабываемая Память
Герой Украины - Слава! ", - говорится в сообщении.
О дате и месте прощания будет сообщено дополнительно.