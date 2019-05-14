Зеленский поговорил по телефону с президентом Молдовы Додоном, договорились о встрече "в ближайшее время"

Об этом он написал в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Провел телефонный разговор с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским. Поздравил его с избранием на пост главы соседнего государства и пожелал успехов на ответственном посту. Обсудили отношения между Республикой Молдова и Украиной в различных областях, представляющих взаимный интерес. Договорились в ближайшее время провести двустороннюю встречу и обсудить актуальные вопросы", - написал Додон.

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Напомним, в официальном печатном парламентском издании "Голос Украины" официальные результаты выборов президента Украины опубликованы 3 мая. По итогам второго тура выборов главы Украинского государства избранным президентом Украины стал Владимир Зеленский.