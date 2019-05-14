Оккупанты оставили в тюрьме 24 крымских татар - фигурантов "дела "Хизб ут-Тахрир"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает издание "Крым.Реалии".



Все они будут находиться под арестом до 15 августа, 20 активистов содержат в СИЗО Ростова-на-Дону, еще четверых – в СИЗО города Шахты.



У следствия есть "обоснованные подозрения", что будучи на свободе, подозреваемые могут скрываться от следствия и суда, угрожать свидетелям или уничтожить доказательства по делу, заявляли в судах представители обвинения.

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Защита просила избрать меру пресечения в виде домашнего ареста. Адвокаты добивались отмены ходатайства обвинения, так как фигурирующие в деле организации "Хизб ут-Тахрир" крымские татары являются гражданами Украины и политзаключенными.



Все заседания проходили в закрытом режиме. Более 50 родственников, которые приехали в Ростов-на-Дону и Шахты, чтобы увидеть заключенных, не пустили в зал заседаний.



Исключением стали только последние слушания, отмечает издание. Судья Эльмира Фадеева огласила решение в присутствии родственников четырех заключенных, которым меру пресечения избрали последними.

"Мы приехали на суд, чтобы поддержать своих детей. Но нам в последний момент отказали, сказали, что заседание закрытое. Мы приехали издалека, потеряли столько времени, а перед нами просто закрыли дверь", – рассказала журналистам "Радіо Свобода" мать Акима Бекирова.

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27 марта российские силовики провели массовые обыски в домах крымских татар в оккупированном Крыму. В ФСБ РФ заявили, что задержали 20 участников организации "Хизб ут-Тахрир", которую в России считают террористической.



Организация "Крымская солидарность" сообщила, что некоторым крымским татарам во время обыска подбросили запрещенную литературу.



Девятерых задержанных арестовали 27 марта. Еще 11 – 28 марта.



28 марта стало известно о задержании еще троих человек – стримеров и гражданских журналистов "Крымской солидарности". Их тоже арестовали.



Евросоюз и США осудили обыски в домах крымских татар. Министерство иностранных дел Украины потребовало от России прекратить преследования крымских татар в аннексированном Крыму.



По факту незаконных обысков украинские правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 162 Уголовного кодекса Украины (нарушение неприкосновенности жилья).



