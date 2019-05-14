Итоговое заседание ВСК по делу об убийстве Гандзюк состоится 23 мая, - Береза

Об этом сообщил в Facebook член временной следственной комиссии Верховной Рады, народный депутат Борислав Береза, информирует Цензор.НЕТ.

"Приняли решение о проведении итогового заседания по расследованию убийства Катерины Гандзюк. Заседание состоится 23.05. На заседание приглашены Генеральный прокурор Украины Юрій Луценко, Глава СБУ Василий Грицак, Министр МВД Арсен Аваков, Глава Национальной полиции Украины Сергій Князєв, Руководитель Главного следственного управления СБУ Григорий Остафийчук и адвокат Евгения Закревская. А так же представители следствия от СБУ, процессуальные руководители ГПУ, глава Нацпола Херсонской области Артур Мериков. Заседание пройдет полностью в закрытом режиме. После его окончания будет дан брифинг", – написал Береза.

Кроме того, комиссия приступила к формированию своего финального отчета. Он будет заслушан в Верховной Раде после окончания полномочий ВСК.

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Напомним, 31 июля 2018 года на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой.

Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.

4 ноября Гандзюк скончалась в больнице.

Генпрокурор Юрий Луценко 4 декабря заявил, что по делу об убийстве Екатерины Гандзюк объявлено подозрение ранее судимому гражданину по фамилии Левин.

11 февраля 2019 года главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру объявили о подозрении в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк. Тимошенко, комментируя подозрение Мангеру в деле об убийстве Гандзюк, заявила: "Они пошли "по беспределу". Это грязная борьба Порошенко за власть".

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15 февраля суд арестовал Мангера до 3 марта с правом залога в 2 млн 497 тыс. грн.

Адвокат Мангера Дмитрий Ильченко внес своего подзащитного залог в размере 2 497 300 гривен. На вопрос, откуда адвокат получил деньги на залог, Мангер не ответил.