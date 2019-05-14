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14.05.19 23:02

Полиция задержала мужчину, облившего зеленкой Шабунина

Полиция Киева задержала 23-летнего мужчину. Его подозревают в том, что в июле 2018 года во время акции протеста у здания САП он облил зеленкой главу правления Центра противодействия коррупции" Виталия Шабунина. Тогда Шабунин получил химический ожог глаз.

зеленка,шабунин

О задержании Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на отдел коммуникации столичной полиции.

"В июле 2018 правонарушитель у здания САП во время акции протеста облил зеленкой главу Центра противодействия коррупции, а в октябре этого же года на улице Грушевского – облил неизвестным веществом народного депутата Украины. Действия злоумышленника столичные следователи квалифицировали как хулиганство", – сказано в сообщении.

Подозреваемый – уроженец Ивано-Франковской области 1996 года рождения.

Сейчас мужчина дает пояснения следователям. После этого будет решаться вопрос об избрании ему меры пресечения.

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Напомним, главу правления Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина облили зеленкой и бросили в него тортом перед началом акции протеста под Специализированной антикоррупционной прокуратурой 17 июля 2018 года. После этого у Шабунина диагностировали химический ожог глаз.

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