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14.05.19 23:31

Вероятность роспуска парламента составляет 90%,- представитель Кабмина в ВР Денисенко

Роспуск Верховной рады Украины, за которым последуют внеочередные выборы в парламент, состоится с вероятностью 90%.

Вероятность роспуска парламента составляет 90%,- представитель Кабмина в ВР Денисенко

Об этом заявил представитель правительства в парламенте Вадим Денисенко, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на ЛБ

По его словам, вероятность того, что новоизбранный президент Владимир Зеленский распустит Раду сразу же в день инаугурации, невероятно высока.

"БПП определился, чем быстрее состоится инаугурация - тем лучше. Затягивать инаугурацию нет никакого смысла. Потому что существует невероятно высокая вероятность, что в тот же день Зеленский подпишет указ о роспуске ВРУ. Роспуск парламента состоится с вероятностью 90%. Не важно, какие аргументы для этого используют. Вопрос роспуска парламента вышел из юридической плоскости и перешел в политическую", - заявил Денисенко.

Представитель Кабмина в ВР отметил, что не все члены парламента сейчас готовы проголосовать за дату инаугурации.

"Официально все заявляют о том, что они готовы (голосовать, - ред.). Но как минимум человек 150 в зале не готовы сейчас сесть и проголосовать", - добавил он.

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