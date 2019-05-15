Трое правоохранителей пострадали во время столкновения с активистами в Киеве, - полиция

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.

"Участники акции устроили кратковременную потасовку под стенами Министерства внутренних дел Украины. В результате инцидента один из митингующих применил слезоточивый газ. В результате пострадало трое спецназовцев: они получили химический ожог глаз. По данному факту следственным отделом Печерского управления полиции начато уголовное производство по ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа)", - говорится в сообщении.

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В полиции отметили, что рассмотрят и проанализируют замечания к работе правоохранителей, поступившие со стороны активистов.

"Национальная полиция напоминает, что в деле Екатерины Гандзюк, ходом расследования которого участники акции, в частности, также выражали недовольство, - полиция в пределах своей компетенции выполнила все необходимые следственные действия", - указали в полиции.

Напомним, 14 мая активисты пришли с пикетом под здание Генеральной прокуратуры Украиныс требованием отставки Генерального прокурора Юрия Луценко. Затем они прошли маршем до здания Министерства внутренних дел, где планировали провести аналогичную акцию. Произошла потасовка.

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