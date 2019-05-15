У США и РФ разные взгляды на то, как должен продвигаться украинский вопрос, - Помпео

Об этом заявил по результатам визита в Сочи во вторник государственный секретарь США Майкл Помпео, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Есть моменты, где мы имеем очень разные подходы. Вы вспомнили об Украине. Мы имеем отличные взгляды на то, как должен продвигаться украинский вопрос", - отметил Помпео в разговоре с журналистами, стенограмму которого распространил Госдепартамент США.

Он отметил, что инициатива улучшить отношения США с Россией заключается в том, чтобы найти решение в вопросах, имеющих общий интерес, а также "добиться прогресса в разблокировке некоторых сложных проблем, которые стоят перед нами".

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Как сообщалось, государственный секретарь США Майкл Помпео во вторник провел переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи.