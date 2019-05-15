Филарет заявил, что предстоятель ПЦУ Епифаний угоден Москве

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.

Говоря о реакции Москвы на события в УПЦ Филарет отметил, что Москва довольна положением дел в УПЦ: "То, чего она не могла достичь различными усилиями, достигает сейчас делами нынешнего Предстоятеля УПЦ. Никакой критики в адрес митрополита Епифания нет. Значит, Москве угодно такое руководство".

Также Патриарх подчеркнул, что в настоящее время замедлился, или и вовсе прекратился переход приходов Московского Патриархата в Украинскую Православную Церковь, а перехода архиереев Московского Патриархата не было после получения Томоса об автокефалии.

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"Поэтому Москва может радоваться. Все православные Церкви, как не признавали, так и не признают Украинскую Православную Церковь, кроме Вселенского Патриарха, независимо от того, в каком статусе она: то ли в статусе митрополии, или в статусе патриархата", - добавил Филарет.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, на совместное с патриархом богослужение во Владимирский собор вчера явились только четверо епископов из более чем 60 приглашенных. Приглашения на празднование были напечатаны на бланках Киевского патриархата и подписаны "патриархом Киевским и Всея Руси-Украины" Филаретом.

Более того, в приглашениях было написано, что 14 мая этот праздник отмечает именно УПЦ КП, а о Православной церкви Украины (ПЦУ) не было ни слова.



