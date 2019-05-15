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15.05.19 09:17

Филарет заявил, что предстоятель ПЦУ Епифаний угоден Москве

Почетный Патриарх Православной церкви Украины Филарет заявил, что предстоятель ПЦУ Епифаний угоден Москве.

Филарет заявил, что предстоятель ПЦУ Епифаний угоден Москве

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.

Говоря о реакции Москвы на события в УПЦ Филарет отметил, что Москва довольна положением дел в УПЦ: "То, чего она не могла достичь различными усилиями, достигает сейчас делами нынешнего Предстоятеля УПЦ. Никакой критики в адрес митрополита Епифания нет. Значит, Москве угодно такое руководство".

Также Патриарх подчеркнул, что в настоящее время замедлился, или и вовсе прекратился переход приходов Московского Патриархата в Украинскую Православную Церковь, а перехода архиереев Московского Патриархата не было после получения Томоса об автокефалии.

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"Поэтому Москва может радоваться. Все православные Церкви, как не признавали, так и не признают Украинскую Православную Церковь, кроме Вселенского Патриарха, независимо от того, в каком статусе она: то ли в статусе митрополии, или в статусе патриархата", - добавил Филарет.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, на совместное с патриархом богослужение во Владимирский собор вчера явились только четверо епископов из более чем 60 приглашенных. Приглашения на празднование были напечатаны на бланках Киевского патриархата и подписаны "патриархом Киевским и Всея Руси-Украины" Филаретом.

Более того, в приглашениях было написано, что 14 мая этот праздник отмечает именно УПЦ КП, а о Православной церкви Украины (ПЦУ) не было ни слова.

Филарет заявил, что предстоятель ПЦУ Епифаний угоден Москве 01
Филарет заявил, что предстоятель ПЦУ Епифаний угоден Москве 02

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