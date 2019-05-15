Рада сегодня рассмотрит законопроекты по ратификации, соцзащите детей и антикоррупционной политике

Об этом говорится в повестке дня, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

На заседании также народные депутаты должны рассмотреть в первом чтении законопроект 2003 "О внесении изменений в статью 15 Закона Украины "О доступе к публичной информации" относительно уменьшения срока обнародования проектов нормативно-правовых актов, решений органов местного самоуправления".

Как указано в повестке дня, Рада планирует рассмотреть проекты постановлений о назначении нескольких парламентских слушаний. В частности, "Государственная природоохранная политика Украины: состояние, перспективы развития и пути сотрудничества с гражданским обществом" (проект постановления №9485), "Состояние реализации основ антикоррупционной политики в Украине" (№10034). Депутаты также должны принять Рекомендации парламентских слушаний на тему: "Предотвращение и противодействие дискриминации женщин из уязвимых социальных групп" (проект постановления №9408).

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Традиционно в среду Рада рассмотрит блок вопросов ратификаций.

Кроме того, депутаты должны рассмотреть проекты постановлений, касающиеся административно-территориального устройства Донецкой области, в частности относительно установления границ отдельных районов.

Также в первом чтении депутаты планируют рассмотреть законопроекты №5054 по обеспечению доступа защитника к лицу, которое имеет право на защиту, и №2545 "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно освобождения от уголовной ответственности судьи".

Во второй половине дня депутаты будут работать в комитетах, фракциях и группах.