Из-за структур Кропачева у стен Министерства энергетики митингуют шахтеры Львовско-Волынского бассейна, - нардеп Бондарь

Они требуют у государства выплатить долги по зарплате и покупать их уголь, пишут Українські новини

По словам шахтеров им не выплатили зарплату за март и апрель. Кроме этого есть проблемы с реализацией угля. По информации от народного депутата Михаила Бондаря раньше весь уголь ЛВБ покупало предприятие Госугольпостач, но после появления структур Кропачева ситуация резко поменялась.

"Госугольпостач покупал раньше тот уголь, который добывали на предприятиях ЛВБ и реализовывал на Центрэнерго. К сожалению сейчас Госугольпостач этого не делает, отдали это каким-то частным структурам так называемого смотрящего Кропачева. Эти частные структуры тоже сначала брали львовский уголь, а теперь молчат. Уголь копится на складах, и кроме этого у шахтеров нет денег за свою реализованную продукцию ", - подчеркнул народный депутат.

Напомним, в начале 2018 года государственная компания "Центрэнерго" заявляла о готовности выкупать весь уголь государственных шахт Львовско-Волынского бассейна. В ноябре прошлого года народный депутат Михаил Бондарь заявил, что из-за бизнесмена Виталия Кропачева государственные шахты теряют 1,6 миллиардов гривен.