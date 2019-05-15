Томос об автокефалии ПЦУ не может быть отозван Вселенским патриархом, - советник Порошенко Павленко

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Радио "Свобода" заявил 15 мая советник президента Украины Петра Порошенко, директор Национального института стратегических исследований Ростислав Павленко.

"И в Томосе, и в Уставе церкви есть положение о том, что все то, что происходит в независимой украинской церкви, должно происходить в соответствии с Томосом и в Уставом. Если не будут нарушены условия Томоса, если церковь не будет пересматривать его и не будет вносить относительно положений Томоса изменения, то ни о каком отзыве речи быть не может", - отметил специалист.

Павленко также отметил, что "президент Порошенко и государство не вмешиваются во внутренние церковные отношения". Так советник президента прокомментировал слова почетного патриарха ПЦУ Филарета, который заявил, что "Порошенко отступил от обещанных договоренностей и фактически дал согласие на ликвидацию Киевского патриархата".

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"15 декабря (перед проведения Объединительного собора, результатом которого стало создание ПЦУ. - Ред.) был ликвидирован Киевский патриархат как религиозное объединение, то есть объединение различных религиозных организаций, которые составляют Киевский патриархат. Решение об этом было принято Поместным собором Киевского патриархата, и Министерство культуры в январе уже этого года, после получения Томоса завершило все необходимые процедуры, установив, что ни фактически, ни юридически Киевский патриархат как церковь не существует", - указал Павленко.

Министерство культуры Украины также заявило 10 мая, что Украинская православная церковь Киевского патриархата прекратила существование, когда вошла в Православную церковь Украины.

Почетный патриарх ПЦУ Филарет настаивает, что "УПЦ Киевского патриархата остается зарегистрированной в государственных органах".

Как сообщалось ранее, почетный патриарх УПЦ КП Филарет хочет восстановить Украинскую православную церковь Киевского патриархата, которая в конце прошлого года вошла в новосозданную Православную церкововь Украины.