Название "Православная Церковь Украины" отсекает украинцев за рубежом, - Филарет

Об этом он заявил в обращении ко всей украинской пастве, обнародованном в среду, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Почему мы не согласны на название Православная Церковь Украины, или в Украине. Потому что все автокефальные церкви имеют прилагательное название… Только нашу Церковь назвали не так, как другие – не Украинская Православная Церковь, а Православная Церковь Украины. Что за этим скрывается? Это означает, что православные украинцы за пределами Украины не относятся к Украинской Православной Церкви. И об этом сказано в Томосе", – заявил Филарет.

По словам почетного патриарха, православные украинцы, проживающие за пределами Украины, возмутились этим, поскольку хотят принадлежать к своей родной Церкви.

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"Все автокефальные Православные Церкви сохраняют за собой свою эмиграцию, кроме греческих церквей. Вся греческая диаспора канонически подчиняется Вселенскому Патриарху. Поэтому и мы должны называться Украинской Православной Церковью, а не Православной Церковью Украины, чтобы наша украинская эмиграция имела право принадлежать к своей родной Церкви", – резюмировал Филарет.

Ранее почетный патриарх Филарет заявил, что глава ПЦУ Епифаний выгоден Москве и призвал его "ничего не делать внутри церкви" без своего согласия. А также пообещал бороться за церковь, независимую и от Москвы, и от Константинополя.

Глава ПЦУ Епифаний, в свою очередь, заявил, что раскола в ПЦУ нет и не будет.

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