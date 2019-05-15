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15.05.19 10:53

Украина рассчитывает, что Евросоюз продлит санкции против России еще на полгода, - Климпуш-Цинцадзе

У Киева нет оснований предполагать, что Европейский союз может снять с России санкции. Украина собирается поднять вопрос о введении дополнительных ограничительных мер против РФ за раздачу российских паспортов на Донбассе.

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Об этом на брифинге в Киеве заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"У нас нет оснований считать, что европейские страны будут сомневаться в необходимость продления санкций. Поэтому думаю, мы можем рассчитывать на то, что они будут полностью на следующие полгода продлены", – сказала Климпуш-Цинцадзе.

В то же время она отметила, что Украина поднимает вопрос о введении дополнительных санкций либо других ограничительных мер в отношении РФ из-за выдачи украинским гражданам российских паспортов на неподконтрольной территории Донбасса.

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Напомним, ранее в Брюсселе министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что Украина готова отказаться от минских соглашений, если Евросоюз снимет санкции с России.

В то же время действующий президент Петр Порошенко уверен, что санкции против РФ на июньском саммите Европейского Союза будут продлены.

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