Киев и Львов попали в топ-10 городов мира рейтинга FDI от Financial Times в категории "затраты-эффективность". ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на соответствующий отчет, опубликованный на сайте проекта.

Данные позиции украинские города заняли с точки зрения анализа "затрат-эффективности" - то есть инвесторам приходится меньше вкладывать, получая при этом больше прибыли.

Основными факторами, которые повлияли на столь высокие места в рейтинге: привлекательные тарифы на аренду офисных и производственных помещений, низкая стоимость проживания в хороших гостиницах в центре, приемлемый уровень налогов, низкая стоимость открытия бизнеса, регистрации собственности и доступ к квалифицированной рабочей силе.

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