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15.05.19 11:05

Киев и Львов попали в топ-10 городов мира рейтинга FDI от Financial Times в категории "затраты-эффективность". ФОТО

Киев занял 5-е, а Львов 8-е место в топ-10 городов мира рейтинга FDI Smart Locations of the Future 2019/2020 от Financial Times.

киев,фонтан,центр

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на соответствующий отчет, опубликованный на сайте проекта.

Данные позиции украинские города заняли с точки зрения анализа "затрат-эффективности" - то есть инвесторам приходится меньше вкладывать, получая при этом больше прибыли.

Основными факторами, которые повлияли на столь высокие места в рейтинге: привлекательные тарифы на аренду офисных и производственных помещений, низкая стоимость проживания в хороших гостиницах в центре, приемлемый уровень налогов, низкая стоимость открытия бизнеса, регистрации собственности и доступ к квалифицированной рабочей силе.

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Киев и Львов попали в топ-10 городов мира рейтинга FDI от Financial Times в категории затраты-эффективность 01

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