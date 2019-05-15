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15.05.19 11:21

Вопрос инаугурации Зеленского будет рассмотрен Радой в четверг первым, - Парубий

Вопрос назначения даты инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского Верховная Рада рассмотрит первым на пленарном заседании в четверг.

Вопрос инаугурации Зеленского будет рассмотрен Радой в четверг первым, - Парубий

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил председатель парламента Андрей Парубий.

"Я надеюсь, сегодня будет комитет, и мы (в четверг. - Ред.) будем рассматривать вопрос по инаугурации первым", - сказал он на пленарном заседании Верховной Рады в среду.

При этом Парубий предложил членам комитета по вопросам правоохранительной деятельности в среду начать рассматривать законопроект касательно деятельности Государственного бюро расследований, а в четверг завершить рассмотрение голосованием за документ, после чего рассмотреть вопрос о назначении инаугурации.

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В настоящее время в Верховной Раде зарегистрировано семь проектов постановления о дате инаугурации президента Украины.

Напомним, комитет по вопросам регламента и организации работы Верховной Рады ожидает в среду, 15 мая, получить все внесенные постановления об инаугурации. Однако постановления о дате инаугурации Владимира Зеленского могут вносить в парламент до 17 мая.

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