Полицейские на блок-посту в Луганской области 9 мая повалили водителя на землю и брызнули в лицо "Тереном", - ГБР

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований.

Участковый офицер полиции и полицейский сектора реагирования с февраля несли службу на блокпосту в Кременском районе Луганской области.

По данным следователей, 9 мая они во время проверки легкового автомобиля потребовали, чтобы водитель высыпал на асфальт вещи из находившейся в багажнике сумки. Когда водитель вместо этого просто открыл сумку и дал возможность ее осмотреть – мужчину повалили на землю, надели на него наручники и брызнули в лицо "Тереном".

Водитель потерял сознание. Позднее у него были диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и ссадины различных частей тела.

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Против полицейских открыли производство за превышение власти. В качестве меры пресечения суд избрал им личное обязательство.

Если вина правоохранителей будет доказана, им грозит от 3 до 8 лет за решеткой с лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет.

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