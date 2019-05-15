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15.05.19 11:39

"Евробляхеры" жгут под Кабмином фаеры: требуют не назначать Кривицкого главой таможенной службы. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Владельцы автомобилей на европейских номерах (евроблях) пикетируют Кабинет министров с требованием не назначать и.о. заместителя председателя Государственной фискальной службы Украины, отвечающего за таможенное направление, Виктора Кривицкого главой таможенной службы.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Сегодня, 15 мая, владельцы евроблях вышли на пикет Верховной Рады. Затем они прошли по ул. Грушевского к зданию Кабмина.

Под Кабмином активисты зажгли фаеры и озвучили свои требования. Основное требования к правительству митингующих - не назначать Виктора Кривицкого главой таможенной службы.

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Ранее под зданием Верховной Рады митингующие выдвинули свои основные требования к властям: отмена акциза на растаможку автомобилей, остановка повторных штрафов в 8500 грн после растаможки и отсрочка введения штрафов в 170 тыс. грн за нерастаможку. Митингующие предлагают парламенту продлить срок действия льготного периода растаможки и отсрочить введение акциза до 2020 года.

Евробляхеры жгут под Кабмином фаеры: требуют не назначать Кривицкого главой таможенной службы 01
Евробляхеры жгут под Кабмином фаеры: требуют не назначать Кривицкого главой таможенной службы 02
Евробляхеры жгут под Кабмином фаеры: требуют не назначать Кривицкого главой таможенной службы 03
Евробляхеры жгут под Кабмином фаеры: требуют не назначать Кривицкого главой таможенной службы 04
Евробляхеры жгут под Кабмином фаеры: требуют не назначать Кривицкого главой таможенной службы 05
Евробляхеры жгут под Кабмином фаеры: требуют не назначать Кривицкого главой таможенной службы 06
Евробляхеры жгут под Кабмином фаеры: требуют не назначать Кривицкого главой таможенной службы 07
Евробляхеры жгут под Кабмином фаеры: требуют не назначать Кривицкого главой таможенной службы 08
Евробляхеры жгут под Кабмином фаеры: требуют не назначать Кривицкого главой таможенной службы 09
Евробляхеры жгут под Кабмином фаеры: требуют не назначать Кривицкого главой таможенной службы 10
Евробляхеры жгут под Кабмином фаеры: требуют не назначать Кривицкого главой таможенной службы 11
Евробляхеры жгут под Кабмином фаеры: требуют не назначать Кривицкого главой таможенной службы 12
Евробляхеры жгут под Кабмином фаеры: требуют не назначать Кривицкого главой таможенной службы 13
Евробляхеры жгут под Кабмином фаеры: требуют не назначать Кривицкого главой таможенной службы 14
Евробляхеры жгут под Кабмином фаеры: требуют не назначать Кривицкого главой таможенной службы 15

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

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