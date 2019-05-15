"Какой утюг ни включишь: "Украина, Украина". Хватит наблюдать за соседом! Это шизофрения!" - музыкант Юрий Шевчук предрек России будущее "в обнимку с Северной Кореей"

"Какой утюг ни включишь, везде только одно: Украина, Украина... Бесконечно, Украина. Ну, сколько можно?! Может, они сами разберутся? Любят нам втирать, что в городах на Днепре все плохо. А у нас что, все так идеально? Отличные дороги, чистые города, высокие пенсии, лучшие в мире медицина и образование, некоррумпированная бюрократия, высокотехнологичные производства?" - заявил в интервью российским журналистам Шевчук. - Чтобы строить светлую, чистую, образованную, богатую Россию, не нужно с утра до ночи истерично наблюдать за соседом. Это шизофрения. Давайте займемся своими проблемами".

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Кроме того, Шевчук высказал надежду, что в скором времени Россия и Украина закончат войну на Донбассе: "Вот Зеленского выбрали, может быть, у него хватит здоровья договориться с Путиным и развернуть им все к миру, который простые люди давно ждут и в Москве, и в Киеве, и особенно на Донбассе. Хватит крови. В будущем все разрешится, в чьей стране будет лучше жить, туда все и потянутся. А сейчас не правда рулит - пропаганда. Ястребы, слуги войны, отвлекают наши народы от внутренних проблем. Чтобы сохранить свою власть".

Легендарный музыкант резко раскритиковал ситуацию, сложившуюся в его стране: "Приезжаешь в марте из "загнивающей Европы" в замечательный, окрыляющий своей прекрасной архитектурой Питер, и первое, что бросается в глаза: ужасающая грязища. Все грязное - машины, дома, собачье говно везде летает, машины на газонах, мусор в лесах, свалки, помойки - отношение к природе варварское, потребительское".

При этом будущее родной страны видится Шевчуку в мрачных красках: "Мы мужественны и духовиты, но отстаем технологически от передовых стран мира и с такой социально-экономической политикой окажемся на дне, на задворках, в обнимку с Северной Кореей. При этом еще и пропасть между богатыми и бедными катастрофически растет. Средние заплаты во многих городах не больше пятнадцати - двадцати тысяч (примерно 7-10 тысяч гривен), - прим.Цензор.НЕТ) - ну, что это такое? А в это время разные нефтегазовые менеджеры и попса зарабатывают миллионы долларов в год".

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