Новым послом США в Украине будет человек, "понимающий политику" Трампа, - Джулиани

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил личный юрист Трампа Рудольф Джулиани в интервью журналисту "Интера" в США Дмитрию Анопченко, которое он опубликовал на своей странице в Facebook.

"Не буду называть фамилий, но это будет человек, поддерживающий администрацию президента Трампа и правильно понимающий его политику в этом сложном и ключевом регионе мира", - сказал Джулиани.

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Напомним, ряд СМИ написали об отзыве посла США из Украины.

По их данным, дипломат вернется в США 20 мая. 19 мая запланирована инаугурация избранного президента Украины Владимира Зеленского.

Позже представитель Государственного департамента США подтвердил, что американский посол в Украине Мари Йованович покинет свой пост в мае.