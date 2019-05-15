Филарет: Епифаний и Порошенко обманули меня на соборе

Об этом Филарет заявил на встрече с журналистами 15 мая, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадское.

"Если бы я знал, что будет так, я бы не выдвигал Епифания на соборе. Я ему доверял", - сказал он.

По его словам, сначала он давал Епифанию рекомендации, впрочем он не прислушался к ним.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Название "Православная Церковь Украины" отсекает украинцев за рубежом, - Филарет

"Сейчас мы не общаемся. Его слова об уважении ко мне - это только слова ", - сказал Филарет.

"И президенту доверял и Епифинию, а они меня обманули", - подытожил Филарет.

Почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет объяснил разделение в церкви нарушением договоренностей о разделе власти с предстоятелем ПЦУ Епифанием: Епифаний должен был представлять ПЦУ в православном мире и помогать патриарху, а сам Филарет - продолжить управлять церковью в статусе патриарха. Он рассказал, что перед Объединительным собором 15 декабря он договорился с предстоятелем Епифанием о таком разделе власти.

"Эта договоренность нарушена и не выполняется на деле. Поэтому в церкви возникло разделение", — заявил Филарет.

Филарет заявил, что на первом заседании синода ПЦУ его попытались отстранить от служения, а также, что Епифаний ни разу с ним не проводил службу.