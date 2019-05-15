Джулиани обвинил Йованович в предоставлении властям Украины недостоверной информации

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью журналисту "Интера" в США Дмитрию Анопченко, которое тот опубликовал на своей странице в Facebook.

"Частью проблемы, которую создали для нас здесь, в США, была посол (Мари Ййованович. - Ред.), которую сейчас отстранили. И она была частью всех этих усилий против президента Трампа. Примерно год назад один из конгрессменов рассказал, что она уверяет украинских чиновников – мол, президента Трампа ждет импичмент. И это - ложь. Президент признан полностью невиновным. Никаких связей с русскими, никаких доказательств, что что-то вообще было. Никаких доказательств препятствования правосудию. И сейчас пришло время расследовать действия демократов – а каким образом они все это создали? И она была, что называется, "на той стороне". Были случаи предоставления недостоверной информации украинским властям. Такое противодействие политике президента Трампа!", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новым послом США в Украине будет человек, "понимающий политику" Трампа, - Джулиани

Напомним, адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани собирался прилететь в Украину для встречи с новоизбранным президентом Владимиром Зеленским. Но после того, как о визите стало известно, американские политики-демократы набросились на Джулиани с яростной критикой. Он принял решение отменить визит.



