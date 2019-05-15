Мы примем зеркальные санкции в отношении России, - Гройсман

Об этом он сказал во время заседания правительства, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Сегодня они выдумали новые решения по внедрению определенных экономических санкций в отношении Украины. Это их решение. Но я хочу сказать, что наша задача абсолютно достойно, профессионально и адекватно реагировать на такие решения. ... Но никому не дано и не дадим нас поставить на колени", - сказал Гройсман.

"Сегодня мы примем решение, введем зеркальные санкции в отношении России. Мы введем в ответ эмбарго на те товары, которые сегодня абсолютно полностью или производим в Украине, или можем их заменить. К большому сожалению, у нас были очень тесные экономические связи в Советском союзе, и до нападения России на Украину в 2014 году", - отметил премьер-министр.

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Он уточнил, что правительство примет решение о введении зеркальных квот, эмбарго и специальных пошлин на российские товары.

"Мы введем специальные пошлины на российские товары, для того, чтобы абсолютно достойно по этим трем направлениям дать ответ агрессору, который экономически хочет нанести вред нашему государству", - отметил Гройсман.

Он отметил, что отмена санкций может быть только тогда, когда РФ "вернется в лоно цивилизованных стран, и будет уважать территориальную целостность страны и право на самоопределение".

Ранее РФ запретила экспорт нефти и нефтепродуктов в Украину и расширила список запрещенных товаров из Украины.