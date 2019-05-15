"Объемы незаконных рубок за год выросли в 15 раз": ГПУ в деле об убийстве Гандзюк исследуют экономические мотивы преступления, - прокурор Паровой

Об этом в своем блоге пишет начальник отдела процессуального руководства досудебного расследования ГПУ, член группы прокуроров в деле Гандзюк Владимир Паровой, передает Цензор.НЕТ.

"В своих постах Екатерина Гандзюк писала, что ее волнует "кто там будет пилить лес Цегельник по чуть-чуть, или Мангер с Гордеевым оптом. Будет вам скандал, если так просите". Для проверки этих фактов мы привлекли Государственное агентство лесных ресурсов. Согласно информации руководителя агентства на имя Генерального прокурора Украины госучреждением в начале 2019 года проведен ряд проверок государственных предприятий, которые координируются Херсонским областным управлением лесного и охотничьего хозяйства о состоянии охраны лесов от пожаров, незаконных рубок и других правонарушений. В лесах предприятий объемы незаконных рубок в течение 2019 года в сравнении с прошлыми годами выросли в 15 раз: за 2017-2018 годы в целом учитывалось 3,6 тыс. куб. м., за январь-апрель 2019 года – 55,1 тыс. куб. м. на сумму ущерба, причиненного лесу, более 291 млн. грн", - сообщил прокурор.

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"Должностными лицами государственной лесной охраны в органы полиции Херсонской области за 2018 год и 1 квартал 2019 года направлено 401 дело по фактам незаконных рубок для принятия мер реагирования и установления лиц, совершивших лесонарушения. Зато органами полиции в суды не направлено ни одного дела. Незаконно добытая древесина перерабатывается на частных пилорамах, которые пользуются этой древесиной. Деятельность субъектов хозяйствования, никто не проверяет, местные бюджеты, не территориях которых расположены пилорамы, не получают поступлений от их деятельности, не уплачиваются налоги и прочее. Кроме того на территории Херсонской области наблюдается масштабная вырубка незакрепленных лесных насаждений линейного типа и других лесонасаждений, которых насчитывается около 40 тыс. га, что может привести к крайне негативным последствиям в агропромышленном комплексе государства. Контроль за состоянием их содержания и сохранения фактически никто не осуществляет", - подчеркнул Паровой.

"В 2018 году в лесах выявлено 258 лесных пожаров на площади 772, 4 га, из них верховых – 242 га, общая сумма ущерба составляет 19,3 гривен. По состоянию на 30.04.2019 зафиксировано 52 пожара на площади 133 гектара. В ходе досудебного расследования уголовного производства установлено верховой поджог леса. Это делается умышленно для того чтобы в дальнейшем использовать несгоревшую древесину, как пиломатериалы. Только на отдельных частных пилорамах было обнаружено 3 тыс. куб. м. обгоревшей древесины. Все приведенные факты злоупотреблений в лесопользовании требуют правовой оценки. Вот при таких обстоятельствах инициировалось создание парка "Гилея" (ладшафтний парк, который создавался по инициативе Мангераю - Ред.) и создан конно-спортивный клуб "Гранд при" (детище заместителя председателя ОГА Евгения Рищука. – Ред.)", - отметил прокурор.

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"Также с привлечением работников Счетной палаты установлено, что с начала 2017 года по настоящее время служебные лица Департамента строительства и развития инфраструктуры (до 11.10.2017 Управление капитального строительства Херсонской областной государственной администрации, злоупотребляя властью и служебным положением, во время использования средств государственного регионального развития на объекте: "Путепровод по проспекту адмирала Сенявина – улица Залаэгерсег в г. Херсон", финансирование которого в 2017-2018 годах – 196 576, 3 тыс. гривен, в .т.ч. 89 549, 6 тыс. гривен за счет средств фонда, совершили действия, направленные на привлечение генподрядчика ЗАО "Укратомэнергострой" без необходимой документации, субподрядчика ООО "Ростбуд Инвест" без лицензии на выполнения работ по строительству мостовых переходов. Как меня информировали, в месте путепровода очень сложная инфраструктура и линии электропередач, что скажется как на сроках так и на стоимости строительства. Работаем! Кроме того, с начала 2017 года служебные лица Коммунального учреждения по капитальному строительству и эксплуатации Херсонского областного совета, злоупотребляя служебным положением при использовании средств государственного фонда регионального развития на объекте: "Восстановительные покрытия рулежных дорожек 1 и 2 перрона аэропорта "Херсон" - реконструкция", общая стоимость строительства которого 98 899, 6 тыс. гривен, в т.ч. 12 870, 7 тыс. гривен за счет фонда, совершили действия, направленные на привлечение лиц для осуществления авторского надзора и технического надзора за выполнением строительных работ без соответствующих квалификационных сертификатов, несоблюдение надлежащего качества покрытия рулежных дорожек аэропорта, бетонного строительства, чем нанесли существенный вред государственным интересам, что повлекло тяжкие последствия. Вообще интересная история с этим строительством: трещины метрами, забетонированы отпечатки ног людей и лап животных. Здесь садятся и взлетают самолеты, аэропорт до сих пор не введен в эксплуатацию. Полоса не позволяет достичь цели (42 метра вместо 45), говорится в материалах Счетной палаты. Куда дели бюджетные средства – вопрос? Все это требует проверки следственным путем, которая продолжается", - резюмировал Паровой.







Напомним, 31 июля 2018 года на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой.

Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.

4 ноября Гандзюк скончалась в больнице.

Генпрокурор Юрий Луценко 4 декабря заявил, что по делу об убийстве Екатерины Гандзюк объявлено подозрение ранее судимому гражданину по фамилии Левин.

11 февраля 2019 года главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру объявили о подозрении в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк. Тимошенко, комментируя подозрение Мангеру в деле об убийстве Гандзюк, заявила: "Они пошли "по беспределу". Это грязная борьба Порошенко за власть".

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15 февраля суд арестовал Мангера до 3 марта с правом залога в 2 млн 497 тыс. грн.

Адвокат Мангера Дмитрий Ильченко внес своего подзащитного залог в размере 2 497 300 гривен. На вопрос, откуда адвокат получил деньги на залог, Мангер не ответил.