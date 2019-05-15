Зеленский должен очиститься от криминальных олигархов - Коломойского и др., - Джулиани

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью журналисту "Интера" в США Дмитрию Анопченко, которое тот опубликовал на своей странице в Facebook.

По словам Джулиани, украинская власть продемонстрировала много положительного в выводе страны из глубоко кризиса, вызванного правлением президента Януковича.

"К примеру, я хочу поблагодарить министра Авакова за его честную позицию и пониманимание этого сложного момента в истории страны. Что касается президента (речь о Порошенко), то он столкнулся с парадоксом падения популярности - за счет непрекращающейся войны и экономического кризиса, бесконечных коррупционных скандалов и грязной борьбы олигархических кланов. Это тяжелые уроки демократических преобразований по дороге реформ, выбранных народом Украины. Поэтому Ваши выборы, которые поразили весь мир своей демократичностью и прозрачностью - это наглядный пример народной демократии", - сказал он.

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Также Джулиани отметил, что самым сложным сейчас является честный и прозрачный переход власти к новому президенту и его возможность выполнить свои предвыборные обещания.

"Для этого он должен очиститься от прилипал из прошлого и криминальных олигархов - Игоря Коломойского и других. Тех, по поводу кого введутся расследования в Америке, тех, кто препятствуют нашей прямой коммуникации с вновь избранным президентом Зеленским", - подчеркнул он.

Напомним, адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани собирался прилететь в Украину для встречи с новоизбранным президентом Владимиром Зеленским. Но после того, как о визите стало известно, американские политики-демократы набросились на Джулиани с яростной критикой. Он принял решение отменить визит.



