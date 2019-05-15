"Можем повторить!" Что повторить?! Убить еще сотню миллионов людей? Пытаются на ненависти к соседям скрепить страну, объединить всех на зле", - музыкант Шевчук о российской пропаганде

"Вот сейчас прошел День Победы – святая дата для россиян и многих наших соседей, ведь страну всем миром спасали. Но опять много дури: "Можем повторить!" Вся эта бесовщина… Что повторить?! Убить еще сотню миллионов людей? Врезаться в рай?" - недоумевает Шевчук.

В интервью российским журналистам Шевчук критикует то, каким образом в его стране сейчас празднуют 9 мая: "Настоящих фронтовиков, как мой отец, наши деды, которые могли бы сказать этим недалеким политтехнологам и диванным воякам: "Опомнитесь, что вы несете?", уже почти не осталось. А деды знали, какая это была вселенского масштаба трагедия. Да, мы победили, но какой ценой ? Этот океан крови, страна в ней чуть не захлебнулась. Сколько было неоправданных потерь, глупости самодовольного, циничного начальства… Победили с огромными жертвами - сколько погибло от голода в блокадном Ленинграде и в сталинских лагерях. В тылу, где люди работали на военных заводах под открытым небом при температуре минус сорок, точили снаряды и умирали от истощения и болезней. Но об этом сейчас почти никто не говорит. Почитайте книжки Виктора Астафьева, Василя Быкова, почитайте воспоминания о войне Николая Никулина и других фронтовиков - это честные книги, там правда. Но этих героев уже нет и сейчас опять пошел плакат, мифотворчество".

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Легендарный музыкант рассказал о том, каким образом он отпраздновал День Победы: "Молодежь воспитывают в духе: война - это так, стрелялки - всех замочим, шапками закидаем, ракетами секретными… А этого не получится. Война - страшнейшая трагедия. Поэтому 9 мая я пошел не на парад, а в храм - поставил свечки по всем погибшим и чтобы войны не было. Зажег свечи тем, кто спас наше нервное будущее - простому солдату и героическим женщинам, нашим бабушкам, которые ковали победу в тылу".

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Кроме того, Шевчук возмущен пропагандой войны в российских СМИ: "Пропаганда войны - отстой. Отвратительно. Сколько можно орать "мы всех замочим!"? Я слышу эти вопли по центральным каналам, с высоких трибун, в интернете - и меня это бесит, ведь никто на нас еще не напал. А рок-н-ролл – все-таки музыка мира. И поет он не только о том, что все у нас хорошо… Чем толще мерседесы на дорогах, тем больше на них георгиевских ленточек. Все эти ораторы воевать не будут. А будут погибать пацаны со всех сторон и мирное население - пенсионеры, матери, дети. Что уже не раз происходило".

"Чего хотят добиться они этой рекламой войны? Пытаются на ненависти к соседям скрепить страну, cцементировать державу, объединить всех на зле? Почему не на добре?" - спрашивает Шевчук.