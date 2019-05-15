"Требуем провести конкурс на назначение нового руководителя "Суспильного", - гендиректор "Эра-Медиа" Дикий

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинские новости", об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил генеральный директор компании Виталий Дикий.

По его словам, за пять лет существования "Суспильного" его глава Зураб Аласания так и не смог организовать общественное телевидение, как того требует закон.

"Ровно пять лет прошло с момента вступления в силу Закона Украины "Об Общественном телевидении и радиовещании Украины", и почти пять лет общественное телевидение в стране отсутствует. Давайте посмотрим, как же "Суспильне" в свой День рождения радует всех украинцев? 26 место среди 39 телеканалов с показателями рейтинга - 0,04% и показателями доли - 0,37%. Чтобы объяснить, насколько это низко, представьте плинтус, под ним линолеум и возьмите еще немного ниже. Где-то там сейчас рейтинг "Суспильного". То есть его почти не существует. "Эра-Медиа" требует провести конкурс на назначение нового руководителя "Суспильного", – заявил Дикий.

Он отметил, что несмотря на низкий рейтинг, канал получал значительное финансирование.

"Ежегодно в Аласании осваивают на "Суспильне" около 800 млн грн, конкурируя в рейтинге с "Бигуди ТВ". За эти деньги, в том числе, на "Суспильном" смогли нанять на работу в НОТУ десятки профнепригодных работников и друзей, которые не имеют никакого отношения к телевидению; создать побочную организацию "Благотворительный фонд поддержки, создания и развития общественного телевидения и радиовещания Украины", о сомнительной деятельности которого написано немало; потратить 8 млн бюджетных денег на оплату деятельности непонятного директората", - отметил Дикий.

Гендиректор "Эра-Медиа" призвал Зураба Аласанию прекратить окончательное уничтожение профессиональных стандартов и подать в отставку.

"Эра-Медиа" призывает прекратить окончательное уничтожение руководителем "Суспильного" профессиональных стандартов, а самого Зураба Аласанию - выйти из "отпусков" и "больничных", и, собрав остатки совести размером с рейтинг "Суспильного", подать в отставку. Также требуем от Наблюдательного совета ПАО "НОТУ" провести конкурс на назначение нового руководителя "Суспильного", - подытожил Дикий.

Напомним, 15 мая 2014 вступил в силу Закон Украины "Об Общественном телевидении и радиовещании Украины".

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