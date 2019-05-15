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15.05.19 12:44

Оккупанты в Луганске и Донецке учат детей воевать

В оккупированном Луганске боевики террористической организации ЛНР выводят старшеклассников на полигоны для участия в так называемых учебно-полевых сборах. В оккупированном Донецке проводят тотальную милитаризацию детей и молодежи через лагеря военной подготовки.

Оккупанты в Луганске и Донецке учат детей воевать

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Лига.Нет".

По информации издания, на полигонах школьники якобы сдают нормативы по начальной военной подготовке. "Такое раньше было при совдепии (СССР. – ред.). Возвращают туда нас", – сказал собеседник Сергей, имя которого изменено в целях безопасности.

Он рассказал, что школьники показывали, как они умеют разбирать автомат и участвовали в учебных стрельбах.

"Нормальные родители своего ребенка не пустят", – считает луганчанка Марина, имя которой изменено в целях безопасности.

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Работой с детьми и молодежью на оккупированных территориях занимаются не только лагеря военной подготовки и псевдопатриотические клубы, добавляет "Крым.Реалии".

Чаще всего "патриотическое воспитание" базируется на тематике Второй Мировой войны, истории Советского Союза, а также близости с Россией. Но бывают и мероприятия, связанные с войной на Донбассе. Например, проведение в школе №54 Луганска "урока мужества", посвященного "Дебальцевскому котлу".

"Ребята во время обсуждения между собой раскрыли значимость "Дебальцевского котла" в развитии Республики. Мы все прочувствовали на себе слово "война" летом 2014 года и сегодня вспомнили тех героев, которые боролись с врагом на линии фронта", – говорится в сообщении на сайте школы.

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В Донецке "любовь к родине" детям прививают, начиная с детского сада.

"То, что мы сейчас закладываем в наших малышах – это будущее нашей республики", – заявила заведующая детсадом "Аленка" в Донецке Галина Булдовская во время визита в дошкольное заведение представителей так называемого "министерства информации ДНР".

"Меня зовут Миша. Мне 4 годика. Когда я вырасту, то стану танкистом", – говорит одетый в форму солдата красной армии воспитанник этого же детского сада.

Начиная еще с 2015 года костяком "патриотического воспитания" становились так называемые военно-патриотические клубы. Они создавались и функционируют в большинстве городов и районов на оккупированных территориях.

Основа работы таких клубов – не только психологическая обработка молодежи, но и реальная подготовка их боевым действиям. На слетах и сборах молодежь обучают владению оружием, тактикам ведения боя, диверсионной деятельности. Периодически на такие сборы приглашаются военные инструкторы из России.

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Буквально месяц назад в группировках "ЛДНР" заявили о создании новой структуры "патриотического воспитания" – "Молодой гвардии – Юнармии". А в начале мая и в Донецке, и в Луганске первые ее участники приняли присягу. По сути – это калька с всероссийского движения "Юнармия", созданного в 2015 году под эгидой Минобороны РФ.

В группировках "ЛДНР" заявили, что юнармейцы – это их мобилизационный резерв.

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