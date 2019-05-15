Аллерову и еще двум лицам вручили подозрение в завладении имуществом Нацгвардии на 81,64 млн грн, - НАБУ

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

По данным Бюро, речь идет о командующем Национальной гвардией Украины, генеральном директоре компании-застройщика и оценщике, которых задержали 14 мая.

Действия экс-командующего Нацгвардии и генерального директора компании-застройщика квалифицируются по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины, оценщика - ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 УК Украины.

"Следствие установило, что в 2000-х годах Главное управление внутренних войск МВД Украины (далее реорганизовано в ГУ Нацгвардии Украины) и компания-застройщик заключили соглашение, по которому на территории бывшей военной части должны были построить жилой комплекс со встроенными паркингами и нежилыми помещениями. В обмен на земельный участок площадью около 1 га в центре Киева Нацгвардия должна была получить в жилом комплексе 50 квартир и 30 паркомест.

Однако впоследствии, в 2016-2017 гг., стороны заключили дополнительные соглашения, по которым Нацгвардия отказалась от этих квартир и паркомест на Печерске в обмен на 65 квартир в доме, которые та же компания-застройщик возводила на окраине Киева (возле станции метро "Красный хутор "). Стоимость этих квартир, как установила проведенная в рамках досудебного расследования экспертиза, на 81 635 448 грн меньше оценки квартир, которые должна была получить Нацгвардия на старте договоренностей", - сказано в сообщении.

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В НАБУ отметили, что сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Расследование указанных фактов детективы НАБУ осуществляют с декабря 2017 г. по материалам журналистских расследований программы BIHUS.INFO.

Как сообщал ранее Цензор.НЕТ, сотрудники НАБУ задержали бывшего командующего Национальной гвардией Юрия Аллерова.