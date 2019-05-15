$2 млрд, которые Коломойский требует за "ПриватБанк", можно погасить за счет долга его компаний, - советник Зеленского Страхова

Об этом Страхова сообщила в интервью журналистам Bihus.info и "24 канала", передает Цензор.НЕТ.

"По моему мнению, это капитал банка, который там был, это 21 млрд гривен. По текущему курсу - это немножко меньше одного миллиарда долларов. И второй вопрос - это тот bail-in (операция по использованию средств кредиторов банка при его национализации. - Ред.), который случился, средства вкладчиков, которые были списаны. 29 млрд фактически были списаны. Это определенная часть еще с того может быть", - пояснила Страхова.

Читайте также: Партнер Коломойского Боголюбов прилетел в Украину, - Бутусов

По расчетам Страховой, задолженность компаний Коломойского перед "ПриватБанком", которую олигарх признал, составляет 60 млрд гривен. Експерт команды Зеленского предлагает уменьшить сумму этой задолженности на 2 миллиарда долларов, которые требует Коломойский. Как следствие, по итогам "взаимозачета" Коломойский останется должным "ПриватБанку" около 10 млрд гривен.

"Мы только говорим: Он просит 2 миллиарда, но мы почему-то забываем, что все же кредиты определенным компаниям своим он давал, и они не все погашаются. Что-то обслуживается, но по большей части не обслуживается. Почему бы не сделать взаимозачет? Если ему должны - засчитайте. И, возможно, немножко еще Игорь Валерьевич будет должен "ПриватБанка"", - сообщила Страхова.