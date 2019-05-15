Кабмин разрешил набирать для обучения в военных лицеях девочек

Соответствующее решение принято на заседании правительства в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Министром обороны внесено сегодня с голоса изменение в положение о военных лицеях, которое теперь будет предусматривать набор девочек для обучения в военных лицеях", - сказала в комментарии министр по делам ветеранов Ирина Фриз после заседания правительства.

По ее словам, на данный момент несколько лицеев, в том числе лицей Ивана Богуна, уже в 2019 году готовы начать набор девочек. Эти учреждения уже оборудованы для пребывания девочек.

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