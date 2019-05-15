Гройсман просит суд сделать открытым конкурс на должность главы таможни

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в ходе заседания правительства.

"Если мы провели конкурс по Государственной налоговой службе, то по таможенной сразу получили иск в суд: запретить проводить публичный конкурс, запретить проводить публичный отбор кандидатов, запретить назначать и так далее. Я хочу сказать сразу: это очередная атака тех, кто стоит за коррупционной схемой на таможне. Но я с этим мириться не собираюсь, потому что сегодня Украина нуждается в наполнении государственного бюджета", - сказал Гройсман.

Он отметил, что просит судебную систему сделать конкурс прозрачным.

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"В очередной раз обращаюсь к судебной системе с просьбой: пожалуйста, дайте возможность восстановить справедливость через принятие справедливых решений, чтобы конкурс был проведен, все имеют право участвовать в нем, он открытый, публичный, прозрачный, с участием СМИ, чтобы комиссия высшего корпуса отобрала приличного кандидата. Мы, как правительство, его назначим", - отметил премьер-министр.

Гройсман подчеркнул, что решение суда не остановит правительство и они найдут "правильное интеллектуальное решение, чтобы наводить порядок и в таможенной службе".

Напомним, 16 апреля проходило тестирование кандидатов на главу Государственной таможенной службы и Государственной налоговой службы на знание законодательства и умение решать ситуативные задачи, во время которого народый депутат Андрей Антонищак заявил о поданном иске. Конкурс не был остановлен и в финал вышли 6 кандидатов. На место главы налоговой - замминистра финансов Сергей Верланов, замминистра юстиции Сергей Петухов, исполнительный директор "Стандарт-Аудит" Дмитрий Алексеенко. И на должность главы таможни - первый замминистра экономического развития и торговли Максим Нефьодов, проректор по учебной работе Университета таможенного дела Евгений Гармаш и финансов и руководитель Центра развития цифровой экономики Андрей Саварец.