В Украине испытали детали новой ракеты-носителя "Циклон-4"

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на страницу государственного предприятия "Производственное объединение Южный машиностроительный завод им. А.Н. Макарова" в Facebook.

На вибрационно-функциональных испытаниях головного обтекателя ракеты-носителя "Циклон-4" присутствовали представители канадской компании "Maritime Launch Services Ltd", которая строит космодром для запуска этой ракеты-носителя.

На предприятии отметили, что испытания прошли успешно. В дальнейшем будет изготовлен образец головного обтекателя для проведения первых летных испытаний.

Государственное предприятие "Производственное объединение Южный машиностроительный завод им. А.Н. Макарова" входит в состав Государственного космического агентства Украины. За время существования предприятия было создано четыре поколения ракетных комплексов стратегического назначения, около 400 космических аппаратов 70 различных модификаций, космические ракеты-носители семейств "Циклон", "Космос", "Зенит".

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Семейство ракет-носителей "Циклон" – это транспортная космическая система, предназначенная для высокоточного выведения на круговые, геостационарные, солнечно-синхронные орбиты одного или группы космических аппаратов. Для этого класса ракет-носителей разработана и использована оригинальная технология полной автоматизации предстартового цикла подготовки. Возможности ракеты-носителя "Циклон-4" позволяют выводить на орбиту высотой 500 км космические аппараты или группы космических аппаратов весом до 5500 кг.

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