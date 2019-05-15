"Самопомич" предлагает рассмотреть законопроект о переносе штрафов за нерастаможку евроблях: "Успели не все"

Об этом журналистам сказала нардеп от "Самопомочи" Татьяна Острикова, передает Цензор.НЕТ.

"Пропускная способность всех украинских пунктов таможни, если умножить на колличество машин, была недостаточной, чтобы растаможить всех. То есть, граждане были поставлены в дискриминационное положение. Кто первым подал, тот и успел растаможить, а кто был позже - нет", - отметила она.

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Ранее глава профильного парламентского комитета Нина Южанина сообщила, что пропускная способность украинской таможни - 10 000 автомобилей в день.

Сегодня, 15 мая, владельцы евроблях вышли на пикет Верховной Рады. Затем они прошли по ул. Грушевского к зданию Кабмина.

Под Кабмином активисты зажгли фаеры и озвучили свои требования. Основные требования митингующих: не назначать Виктора Кривицкого главой таможенной службы, отменить акциз на растаможку автомобилей, остановить повторные штрафы в 8500 грн после растаможки и отсрочить введение штрафов в 170 тыс. грн за нерастаможку. Митингующие предлагают парламенту продлить срок действия льготного периода растаможки и отсрочить введение акциза до 2020 года.