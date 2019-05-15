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15.05.19 13:51

Предыдущие решения РФ о санкциях в отношении Украины были спровоцированы Киевом, - Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в связи с объявлением Украиной о новых санкциях против России выразил надежду, что инаугурация избранного президента Украины Владимира Зеленского когда-то состоится, и напомнил, что санкции с российской стороны были спровоцированы украинскими властями.

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Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"В целом надо все-таки вспомнить, что предыдущие решения российской стороны (о санкциях против Украины. - Ред.) были спровоцированы украинскими властями", - сказал Песков журналистам в среду, отвечая на просьбу прокомментировать новые санкции Украины против России и на вопрос, будет ли Россия на них отвечать или дождется инаугурации избранного президента.

При этом Песков выразил надежду на вступление в должность избранного президента Украины Зеленского.

"Мы надеемся, что когда-то инаугурация нового президента (Украины. - Ред.) состоится - рано или поздно", - заявил пресс-секретарь главы государства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин ввел спецпошлины на товары из РФ и эмбарго на российские цемент и фанеру

Ранее в среду Кабинет министров Украины расширил перечень запрещенных к ввозу на территорию страны товаров из России. В него вошли минеральные удобрения, сельхозпродукция, транспортные средства. Также речь идет о цементе и фанере.

Как указало Министерство экономического развития и торговли, импорт Украины цементной продукции из РФ по итогам 2018 года составил почти $17 млн, импорт фанеры из РФ оценивается в $19,7 млн.

Кроме того, правительство Украины сообщило, что с 1 августа 2019 года вводятся специальные пошлины на товары из РФ, которые будут взиматься независимо от других пошлин. Уплаченные суммы спецпошлины будут направляться в специальный фонд государственного бюджета, который впоследствии профинансирует меры по импортозамещению.

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