Турчинов проверил выполнение основных ракетных программ Украины. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов во время вручения государственных наград и отличий СНБО Украины представителям оборонных предприятий, обеспечивших выполнение ракетной программы, в частности - КБ "Луч", "Артем", "Визар", "Мотор-Сич", "Оризон-Навигация", "УкрИннМаш","Радионикс","Машгидропривод", и других.



Как сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе СНБО, на встрече с разработчиками ракетного оружия Турчинов напомнил, что после отказа страны от стратегического ядерного оружия в обмен "на ничего не стоящие бумажки Будапештского меморандума Украину лишили не только ядерного потенциала, но и его носителей, которые могли быть эффективно использованы для защиты нашей страны, и мощно поражать врага без использования ядерных боеприпасов".









"Так была уничтожена стратегическая авиация, ракетные комплексы, в частности, оперативно-тактического уровня. На вооружении ВСУ не осталось ни одной крылатой ракеты", - сказал секретарь СНБО Украины, подчеркнув, что к этому надо добавить системное многолетнее уничтожение нашего оборонного потенциала, в частности, предприятий оборонно-промышленного комплекса.













Секретарь СНБО Украины вспомнил, как он в начале марта 2014 года в условиях российской агрессии, будучи исполняющим обязанности Президента Украины, собрал ведущих руководителей оборонных предприятий для обсуждения, "как в кратчайшие сроки восстановить оборонный потенциал нашей страны, обеспечив армию современным оружием и техникой".

"Одна из первых задач, которую необходимо было решить, - создать аналог мощного РСЗО"Смерч", ракет к которому оставалось на несколько недель активных боевых действий", - сказал Турчинов, добавив, что тогда мало кто верил, что это можно сделать в кратчайшие сроки.



Секретарь СНБО Украины подчеркнул, что благодаря ученым, инженерам КБ "Луч" и партнерам-смежникам удалось сделать и принять на вооружение ракетный комплекс "Вильха", "способный точно уничтожать цели управляемыми ракетами, и являющийся по всем показателям лучшим, чем российский аналог".

"Важно, что наши специалисты не остановились на этом и продолжают работу над улучшением боевых характеристик комплекса", - сказал он, добавив, что уже начались и на следующей неделе продолжатся испытания ракет "Вильха-М" и "Вильха-Р".





По словам Турчинова, в условиях агрессии РФ в Черном и Азовском морях, для нашей страны одним из приоритетов является надежная защита морских рубежей, и "эту задачу должен выполнить разработанный отечественными специалистами мобильный комплекс крылатых ракет "Нептун", ракеты которого способны уничтожать любые морские цели не только на территории Черного и Азовского морей, но и в портах их базирования ".

"Мне как человеку, непосредственно занимавшемуся ракетной программой, как никому известно, в каких сложных условиях приходилось восстанавливать ракетный щит нашей страны, но совместными усилиями за невероятно короткий срок эти стратегические задачи удалось выполнить", - сказал секретарь СНБО Украины, поблагодарив работников оборонпрома, сделавших это возможным.

Секретарь СНБО Украины выразил надежду, что после завершения государственных испытаний новые ракетные комплексы будут взяты на вооружение еще до окончания текущего года.





