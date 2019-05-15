Скандал, связанный с Байденом и Злочевским, не повлияет на будущее украинско-американских отношений, - Хербст

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил директор Евразийского центра при Атлантическом Совете США, экс-посол США в Украине Джон Хербст в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в среду.

"Я надеюсь, что этот скандал никак не повлияет (на будущее украинско-американских двусторонних отношений. - Ред.). Я не вижу никаких оснований для обвинения вице-президента Байдена, потому что мы знаем, что он много работал для того, чтобы снять мистера Шокина (бывший генпрокурор Украины Виктор Шокин. - Ред.). А мистер Шокин был обвинен нашим посольством в том, что прилагал недостаточно усилий в преследовании Burisma. Здесь нет логики. Но сейчас это стало частью вопроса в США между сторонниками Трампа и демократами. И это нехорошо для Украины", - сказал он.

Хербст подчеркнул важность двухпартийной поддержки Украины в США.

"Некоторые вещи, которые происходили с начала работы с одной из американских сторон, не идут на пользу Украине, которая имеет двухпартийную поддержку в США и находится посреди этих противоречий", - добавил он.

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Как сообщалось, народный депутат Украины Сергей Лещенко утверждает, что генеральный прокурор Украины Юрий Луценко выстроил конспирологическую историю вокруг экс-вице-президента США Байдена и экс-министра экологии Украины Злочевского для сохранения за собой должности генпрокурора при новоизбранном президенте Украины Владимире Зеленском. В эту схему, по словам Лещенко, был вовлечен личный адвокат президента США Трампа Рудольф Джулиани.

Лещенко также заявил, что Джулиани получил от Луценко докладную записку, в которой речь идет о злоупотреблениях Байдена во время его визитов в Украину.