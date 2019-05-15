ЕСПЧ начнет слушать дело "Украина против России (Крым)" 11 сентября

Слушания состоятся 11 сентября. Об этом заместитель министра юстиции – уполномоченный по делам ЕСПЧ Иван Лищина сообщил в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Секретариат уполномоченного по вопросам ЕСПЧ получил письмо, которого мы ждали с февраля этого года. Заседание суда о приемлемости 20958/14 (по Крыму) назначено на 11 сентября 2019 г. Держим кулаки и скрестим пальцы, чтобы на этот раз оно произошло", – написал Лищина.

Напомним, слушания по этому делу должны были состояться в феврале. Но Европейский суд по правам человека перенес их на неопределенный срок.

Первые дела о нарушениях РФ прав человека на территории Крыма, Донецкой и Луганской областей были поданы в ЕСПЧ еще в 2014-2015 годах. В течение 2018 года были поданы два новых иска – о нарушении прав политических узников и о захваченных украинских моряках.

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Таким образом, в настоящее время в производстве ЕСПЧ находятся 5 дел Украины против РФ: "Украина против России (относительно Крыма) "относительно нарушений прав человека на территории АР Крым в результате аннексии РФ, "Украина против России (относительно Донбасса) "относительно нарушений прав человека на отдельных территориях Донецкой и Луганской областей".

Также речь идет об исках "Украина против России" относительно фактов похищения на территории Донецкой и Луганской областей детей-сирот и детей-инвалидов боевиками и их перемещения на территорию РФ, "Украина против России" относительно нарушения Россией прав украинских политических узников, "Украина против России" относительно захваченных украинских моряков.

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