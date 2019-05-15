Сегодня исполняется пятая годовщина создания расформированного добровольческого батальона "Кривбасс"

Об этом информирует страница батальона в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Кривбасс это:
- 799 человек личного состава
- 59 погибших
- 16 бойцов, место нахождения которых не известно
- подразделение прошедшее "Иловайский" и "Дебальцевский" котлы
- 6 Народных Героев Украины
- около 100 государственных наград
- около 200 ведомственных наград
- 12 орденских знаков семьи Мазепы
- множество волонтерских наград
- 189 военнослужащих, получивших ранения, контузии, увечья
- постоянно действующий музей боевой славы батальона "Кривбасс"
- семья
Я благодарю судьбу за то, что имел честь проходить службу с настоящими Героями нашего времени! С Днем рождения тебя - Кривбасс!" - говорится в поздравительном сообщении.